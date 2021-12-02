Спроби територіального обмеження доставки ліків порушують конституційні права українців, - адвокат Юрій Власенко

Рішення Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування про законодавче обмеження онлайн-торгівлі та поштової доставки лікарських засобів адміністративними межами областей суперечить Конституції і не може бути підтримане парламентом.

Такий правовий висновок зробив відомий український адвокат Юрій Власенко, коментуючи внесену профільним комітетом правку до проєкту Закону № 5547 "Про лікарські засоби", передає УНН.

"Право кожного на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування закріплено у статті 49 Конституції України, яка, серед іншого, зобов'язує державу створювати умови для ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслуговування. Конституційне право кожної людини на охорону здоров'я включає в себе можливість вільно купувати необхідні ліки незалежно від свого місця проживання", - говорить Власенко.

Адвокат додав, що при цьому, відповідно до статті 42 Конституції України, Держава зобов'язана не тільки захищати права споживачів, а й забезпечувати захист конкуренції у підприємницькій діяльності, не допускаючи зловживань монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісну конкуренцію.

"Впровадження територіального принципу щодо здійснення дистанційної торгівлі лікарськими засобами безумовно звужує обсяг конституційних прав і свобод громадян, які проживають у тих регіонах, де суб'єктам господарської діяльності буде економічно невигідно отримувати регіональну ліцензію, а це є неприпустимим. Крім того, подібне нововведення є грубим порушенням основного принципу господарювання, закріпленого в Господарському кодексі України, який передбачає забезпечення економічного різноманіття і рівний захист державою всіх суб'єктів господарювання", — резюмував адвокат Юрій Власенко.

Скандальну правку про територіальні обмеження інтернет-торгівлі та поштової доставки ліків профільний комітет парламенту вніс 26 листопада 2021 року. У сою чергу, 30 листопада 2021 року, Антимонопольний комітет України не підтримав парламентських лобістів законодавчої ініціативи.

"Впровадження територіального принципу дистанційної торгівлі може призвести до звуження територіальних меж ринків і кількості конкуруючих на них суб'єктів", — зазначили у відомстві, додавши, що пропонована норма перешкоджатиме входженню на ринок нових операторів і може призвести як до обмеження прав споживачів на вибір ліків, так і ймовірного зростання цін.

Слід зазначити, що і позиція МОЗ, озвучена першим заступником міністра охорони здоров'я Олександром Комарідою на засіданні профільного комітету, була абсолютно проти даної норми, оскільки всі необхідні умови для забезпечення безпечного та своєчасного пересилання лікарських засобів відображені в Ліцензійних умовах. На жаль, члени комітету не вважали за потрібне брати до уваги позиції АМКУ і МОЗ.

У вересні 2020 року, після прийняття Закону України № 904-IX про здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками вже намагалася внести до Ліцензійних умов принцип територіальності доставки ліків. Однак Громадські організації угледіли в діях Держслужби корупційний фактор і виступили з протестом. У підсумку питання було знято з порядку денного.