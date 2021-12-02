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"Байрактари" постійно працюють на Донбасі, не заходячи на непідконтрольну територію, - командувач ООС Павлюк

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"Байрактари" постійно працюють на Донбасі, не заходячи на непідконтрольну територію, - командувач ООС Павлюк
Безпілотники "Байрактар" постійно використовуються в районі проведення операції Об’єднаних сил, не перетинаючи лінію розмежування.

Про це в інтерв’ю  "Донбас.Реалії" зазначив командувач ООС генерал-лейтенант Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Байрактари" постійно працюють, але працюють, як це визначено всіма нашими угодами — не заходячи на територію непідконтрольну. Для ведення розвідки, спостереження за діяльністю противника. Ворог намагається протидіяти "Байрактарам", але наразі всі одиниці, які є в нас на озброєнні, успішно виконують завдання", — сказав Павлюк.

Генерал наголосив, що саме завдяки бойовим безпілотникам українська сторона чітко вивчила всі ворожі об’єкти, позиції, склади та скупчення техніки.

"Чудова машина, яка за відповідних погодних умов дає нам можливість спостерігати повністю за діяльністю противника", — підкреслив командувач ООС.

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Топ коментарі

  • Bel Amor
    и в очко ***** заглядывать-там мир и благоволение в человецех
  • Анатолий Панасюк
    Так а які ж тоді претензії до Бутусова за відео роботи "Байрактара"?
  • roadstar
    ????.....!!!....??? А почему? Почему какие то Орланы без конца пересекают, а нещасный запуганный Байрактар не может даже в щелку посмотреть на....свою же территорию. Это Зе стратегия такая?
    Они должны свободно и без конца и края летать над ВСЕЙ оккупированной территорией. Имеем право! И первоочередные цели - РЭБ и ПВО.
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