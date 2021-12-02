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Після переходу "Добропіллявугілля" під контроль держави видобуток вугілля впав удвічі, – Міненерго

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Після переходу "Добропіллявугілля" під контроль держави видобуток вугілля впав удвічі, – Міненерго
Видобуток вугілля на державних шахтах "Добропіллявугілля" у жовтні 2021 року впав у 2 рази порівняно з жовтнем 2020 року, коли вони перебували в управлінні ДТЕК Ріната Ахметова.

Про це свідчать дані Міністерства енергетики.

У жовтні 2021 року державні шахти видобули 154 тис. т. У жовтні 2020 року, коли вони ще входили до складу ДТЕК, – видобували 283 тис. т.

За даними Міненерго, 131 тис. т це рекордне падіння видобутку у річному обчисленні серед усіх шахт та шахтоуправлінь у країні.

Нагадаємо, у січні 2021 року держава повернула собі в управління шахти "Добропіллявугілля", які з 2011 року перебували в оренді у компанії ДТЕК.

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Топ коментарі

  • Ольга Жмудовська
    не впав. Половину крадуть. зєля - барига смерлючий
  • Victoriya Zabella
    З язика зняли.
    Що упало - те пропало (вкрали), миші зз'їли.
  • Виталий Зализняк
    Коли Ахметов "повертав" шахти державі, вивозив усе обладнання що було більш-менш живе.
    Крім того, для того щоб видобувати вугілля треба зазделегідь здійснювати підготовку - нарізати нові очисні виробки, що у світі "повернення" мабуть не робилося. Тому маємо такий результат.
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