Після переходу "Добропіллявугілля" під контроль держави видобуток вугілля впав удвічі, – Міненерго

Видобуток вугілля на державних шахтах "Добропіллявугілля" у жовтні 2021 року впав у 2 рази порівняно з жовтнем 2020 року, коли вони перебували в управлінні ДТЕК Ріната Ахметова.

Про це свідчать дані Міністерства енергетики.

У жовтні 2021 року державні шахти видобули 154 тис. т. У жовтні 2020 року, коли вони ще входили до складу ДТЕК, – видобували 283 тис. т.

За даними Міненерго, 131 тис. т це рекордне падіння видобутку у річному обчисленні серед усіх шахт та шахтоуправлінь у країні.

Нагадаємо, у січні 2021 року держава повернула собі в управління шахти "Добропіллявугілля", які з 2011 року перебували в оренді у компанії ДТЕК.