Одного українського воїна поранено на Донбасі, війська РФ 4 рази відкривали вогонь, - штаб ООС
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
В напрямку Новолуганського окупнати здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.
В бік Широкиного війська РФ вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Красногорівки російські найманці застосували міномети калібру 120 мм.
Біля Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я - задовільний.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.