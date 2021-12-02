Українці стали менше їздити на заробітки в Росію, - дослідження

Серед топ-4 для бажаної міграції для українців - держави Євросоюзу. Привабливість Росії як країни для можливої міграції в Україні знижується з кожним роком.

Такі результати дослідження Міжнародної організації з міграції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"У нас лідирує Німеччина та Польща, як основні напрямки трудової міграції - понад 30%, тощо... Взагалі, якщо подивитися на перші 4 країни (до яких хочуть мігрувати українці. - Ред.), то це країни ЄС. А привабливість РФ для міграції з кожним роком знижується", - розказала представниця Міжнародної організації з міграції в Україні Ірина Мидловець.

Вона уточнила, що в Італію з України переважно хочуть мігрувати жінки, а у Велику Британію - чоловіки.

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Дослідження було проведене дослідницькою агенцією Info Sapiens на замовлення Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) — Агентства ООН з питань міграції в Україні за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у вересні-жовтні 2021 р.

Дослідження здійснене шляхом національного репрезентативного опитування методом особистих інтерв’ю.

Обсяг вибірки становить 5 228 респондентів, із них 2 374 - чоловіки та 2 854 - жінки.