Українці стали менше їздити на заробітки в Росію, - дослідження
Такі результати дослідження Міжнародної організації з міграції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"У нас лідирує Німеччина та Польща, як основні напрямки трудової міграції - понад 30%, тощо... Взагалі, якщо подивитися на перші 4 країни (до яких хочуть мігрувати українці. - Ред.), то це країни ЄС. А привабливість РФ для міграції з кожним роком знижується", - розказала представниця Міжнародної організації з міграції в Україні Ірина Мидловець.
Вона уточнила, що в Італію з України переважно хочуть мігрувати жінки, а у Велику Британію - чоловіки.
Дослідження було проведене дослідницькою агенцією Info Sapiens на замовлення Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) — Агентства ООН з питань міграції в Україні за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у вересні-жовтні 2021 р.
Дослідження здійснене шляхом національного репрезентативного опитування методом особистих інтерв’ю.
Обсяг вибірки становить 5 228 респондентів, із них 2 374 - чоловіки та 2 854 - жінки.