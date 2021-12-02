Атака "в лоб" для росіян - це величезні втрати, - командувач ООС Павлюк

Через те, що пряма атака несе для росіян ризик величезних втрат, вони можуть спробувати відрізати частину українського війська, а потім його поетапно знищити.

Про це командувач операції Об'єднаних сил Олександр Павлюк розказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Йти в лоб - це для них дуже небезпечно, це величезні втрати з їхнього боку, тому, як один із варіантів, ми розглядаємо це охоплення, відрізання нас від основної частини, а потім спроба поетапного знищення", - розказав він.

За словами командувача ООС, цей варіант враховують та посилюють відповідні напрямки.

"Загроза йде протягом 8 років. Починаючи з 14-го року ми це не виключаємо. Це війна, це Росія. Від Росії можна чекати будь-який розвиток ситуації будь-якої хвилини. Можливо, логічно нічим не підтриманий і неадекватний", - додав Павлюк.

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