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Атака "в лоб" для росіян - це величезні втрати, - командувач ООС Павлюк

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Атака "в лоб" для росіян - це величезні втрати, - командувач ООС Павлюк
Через те, що пряма атака несе для росіян ризик величезних втрат, вони можуть спробувати відрізати частину українського війська, а потім його поетапно знищити.

Про це командувач операції Об'єднаних сил Олександр Павлюк розказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Йти в лоб - це для них дуже небезпечно, це величезні втрати з їхнього боку, тому, як один із варіантів, ми розглядаємо це охоплення, відрізання нас від основної частини, а потім спроба поетапного знищення", - розказав він.

За словами командувача ООС, цей варіант враховують та посилюють відповідні напрямки.

"Загроза йде протягом 8 років. Починаючи з 14-го року ми це не виключаємо. Це війна, це Росія. Від Росії можна чекати будь-який розвиток ситуації будь-якої хвилини. Можливо, логічно нічим не підтриманий і неадекватний", - додав Павлюк.

Дивіться: Підрозділи зі складу ООС укомплектовані "Джавелінами", - Павлюк. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Григорий Слободянок
    "В лоб" они пошлют местных женщин и детей, а сами будут прятаться за их спинами. Это традиционная тактика бесстрашных русских воинов, и о ней открыто говорил Путин.
  • Ksenia VB
    Фуйлуша готовий закидати трупами росєян, але він боїться санкцій.
  • Myroslav Hrabovsky
    Так в «лоб» атакувати пошлють «вполучєнцав»!
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