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Обрання очільника САП: підконтрольні Банковій члени комісії знову зірвали засідання, - Шабунін

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Обрання очільника САП: підконтрольні Банковій члени комісії знову зірвали засідання, - Шабунін
Члени комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які перебувають під контролем Офісу президента, вчергове зірвали призначене на сьогодні засідання.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Підконтрольні Банковій члени комісії з обрання керівника САП щойно знову зірвали засідання. Сьогодні комісія мала оприлюднити бали за практичне завдання, а також призначати дату співбесіди з двома фіналістами", - повідомив він.

Він також навіс слова члена комісії Романа Куйбіди, який твердить, що майже всі члени комісії зібралися в зумі - кворум мав бути. Але на сайті Офісу генпрокурора з’явилося повідомлення про те, що засідання не відбудеться.

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"Скасування засідання було несподіванкою для всіх присутніх членів, і справжні причини досі незрозумілі", - пише Куйбіда.

Деталі Шабунін обіцяє повідомити завтра.

Конкурс на посаду голови САП триває вже 15 місяців.

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Топ коментарі

  • Evgeniy Kulishov
    зебилки, поясните мне, почему шайка зеленского так не хочет независимого прокурора САП? Может потому, что члены этой шайки ни собираются воровать, ну вот ни копеечки, и сколько бы этот прокурор САП ни копал, ничего он не отыщет?
  • Myroslav Hrabovsky
    ППЦ вже зовсім дах їм знесло!
  • Віталій Павлов
    "Квартал 95" триває)
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