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Євросоюз наклав санкції на білоруську авіакомпанію "Белавиа"

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Євросоюз наклав санкції на білоруську авіакомпанію "Белавиа"
Рада ЄС своїм рішенням у четвер ввела санкції проти білоруської авіакомпанії "Белавиа" та сирійської "Cham Wings" у зв'язку з їхньою причетністю до міграційної кризи на кордоні з Євросоюзом

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, це випливає з публікації в "Офіційному журналі" Європейського союзу.

Під санкції також потрапила турецька візова служба VIP Grub, яка сприяла видачі віз мігрантам до Білорусі.

У постанові Ради ЄС зазначається, що санкції набирають чинності у день публікації.

"Бєлавіа" має користь з режиму Лукашенка і підтримує його", - йдеться в опублікованому документі.

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"Белавиа", згідно з постановою Ради ЄС, брала участь у транспортуванні мігрантів із Близького Сходу до Білорусі. "Мігранти, які бажають перетнути зовнішні кордони союзу, прямували до Мінська на рейсах "Белавиа" з деяких країн Близького Сходу, зокрема, Лівану, Об'єднаних Арабських Еміратів та Туреччини", - заявляють у Брюсселі.

Компанія Cham Wings, за даними Ради ЄС, збільшила кількість рейсів маршрутом Дамаск-Мінськ з літа нинішнього року, "щоб перевозити мігрантів до Білорусі".

Паспортно-візова служба VIP Grub, розташована в Стамбулі, організовувала поїздки до Білорусі з наміром полегшити мігрантам можливість досягти зовнішнього кордону ЄС, наголошується у публікації. У Брюсселі також вказують на те, що VIP Grub здійснювала активну рекламу міграції до Євросоюзу, сприяючи цим заходам влади Білорусі щодо нагнітання міграційної кризи на кордоні з ЄС.

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Санкції запроваджено також проти компаній "Белорусьнефть", "Белшина", "Гродно Азот" та Окремої служби активних заходів - спецпідрозділу білоруських прикордонних військ.

Під санкціями також опинилися й кілька організацій із готельного сектору. Обмеження запроваджено проти державного підприємства "Центркурорт", готелю "Мінськ", готелю "Планета", ТОВ "Оскартур".

Санкції набирають чинності у четвер.

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Топ коментарі

  • alexandr shamov
    Блин, летал недавно на самолете белавиа с Одессы, через Минск, транзитом... в драныкоедо-аэропорту, у транзитников изымали паспорта и копировали с помощью мыльниц... Я выпал в осадок и тогда зарекся больше не пользоваться "услугами" белавиа, Бо ко всему... В зоне регистрации транзитников помещение мацюпусенькое, нечем дышать и мало того, полумрак, не все лампы на потолке светились. В зоне ожидания вы за долллары чай не попьете , тока зайки рублевые подавай. ... Отдать должное на регистрации в Одесском аэропорту, сзади бульбаши в очереди, слышу трындеж, мол фига се какой автомобиль(тогда была в салоне новая инка), ответ бульбашки, типо, дык, это уже ЕВРОПА...
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    а вот Украина присоединится?
    - к примеру я на Розетке недавно искал обувь для авто - там с Белшины товаров как грязи...
    Да и с раши товаров море - на днях выбрал себе стиральную машину - посмотрел ниже - сделано в раше под итальянским брендом - выбрал другую конечно - и так по многим другим позициям..
    И это Розетка, типа патриотическая украинская сеть..
  • Виктор Ли a3db1a1b
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