Євросоюз наклав санкції на білоруську авіакомпанію "Белавиа"
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, це випливає з публікації в "Офіційному журналі" Європейського союзу.
Під санкції також потрапила турецька візова служба VIP Grub, яка сприяла видачі віз мігрантам до Білорусі.
У постанові Ради ЄС зазначається, що санкції набирають чинності у день публікації.
"Бєлавіа" має користь з режиму Лукашенка і підтримує його", - йдеться в опублікованому документі.
"Белавиа", згідно з постановою Ради ЄС, брала участь у транспортуванні мігрантів із Близького Сходу до Білорусі. "Мігранти, які бажають перетнути зовнішні кордони союзу, прямували до Мінська на рейсах "Белавиа" з деяких країн Близького Сходу, зокрема, Лівану, Об'єднаних Арабських Еміратів та Туреччини", - заявляють у Брюсселі.
Компанія Cham Wings, за даними Ради ЄС, збільшила кількість рейсів маршрутом Дамаск-Мінськ з літа нинішнього року, "щоб перевозити мігрантів до Білорусі".
Паспортно-візова служба VIP Grub, розташована в Стамбулі, організовувала поїздки до Білорусі з наміром полегшити мігрантам можливість досягти зовнішнього кордону ЄС, наголошується у публікації. У Брюсселі також вказують на те, що VIP Grub здійснювала активну рекламу міграції до Євросоюзу, сприяючи цим заходам влади Білорусі щодо нагнітання міграційної кризи на кордоні з ЄС.
Санкції запроваджено також проти компаній "Белорусьнефть", "Белшина", "Гродно Азот" та Окремої служби активних заходів - спецпідрозділу білоруських прикордонних військ.
Під санкціями також опинилися й кілька організацій із готельного сектору. Обмеження запроваджено проти державного підприємства "Центркурорт", готелю "Мінськ", готелю "Планета", ТОВ "Оскартур".
Санкції набирають чинності у четвер.