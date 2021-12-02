Говорити про зустріч Байдена та Путіна ще зарано, - Білий дім

Адміністрація США виступає за діалог із спірних питань з Росією, і такі контакти підтримуються на високому рівні. Але можливі контакти Путіна та Байдена оголошувати ще рано.

Про це заявила представниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Важко нас звинуватити в тому, що ми не ведемо дискусій з Росією з огляду на те, що якраз сьогодні наш держсекретар і міністр закордонних справ Росії змогли поспілкуватися", - сказала вона на брифінгу, відповідаючи на прохання журналіста прокоментувати слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова про прагнення Росії отримати від США та їх союзників гарантії безпеки.

"Ми регулярно підтримуємо контакти на високому рівні", - наголосила Псакі.

При цьому вона зазначила, що "поки що нема чого сказати про можливу ​​телефонну розмову чи інші контакти між президентами Байдена та Путіним".

Також читайте: Блінкен - Лаврову: Закликаємо РФ відвести війська від України та виконувати Мінські угоди

Псаки, відповідаючи на запитання, не стала коментувати заяви російської сторони щодо необхідних від Заходу гарантій безпеки.