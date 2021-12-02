Велика Британія, США, ЄС та Канада оголосили про запровадження скоординованих санкцій щодо режиму Лукашенка

Велика Британія, США, ЄС та Канада у відповідь на порушення владою Білорусі прав людини запровадили скоординовані санкції щодо режиму Лукашенка.

Про це йдеться в спільній заяві цих країн, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні у відповідь на атаки на права людини і фундаментальні свободи в Білорусі, у відповідь на неповагу до міжнародних норм і багаторазові репресивні акти ми знову запровадили скоординовані санкції проти визначених осіб та організацій", - наголошується в документі.

Ці країни, зокрема, висунули вимогу до Мінська негайно та повністю припинити організацію нелегальної міграції до ЄС. Автори заяви попередили, що особам, які стоять за цим процесом у Білорусі та інших країнах, "слід пам'ятати, що за подібне доведеться серйозно заплатити".

У заяві також міститься заклик до режиму Лукашенка без попередніх умов звільнити близько 900 політичних в'язнів, розпочати за посередництва ОБСЄ справжній діалог із демократичною опозицією та громадянським суспільством, який має привести до нових вільних і чесних президентських виборів у країні.

В іншій заяві влада Великої Британії оголосила про запровадження п'ятого пакета британських санкцій проти Мінська, причому обмеження "акуратно діють проти режиму Лукашенка з мінімізацією впливу на простих жителів Білорусі".

Зокрема, під санкції потрапило ВАТ "Білоруськалій", яке, за версією Лондона, є "основним джерелом прибутків та іноземної валюти для режиму Лукашенка". Крім цього, санкції запроваджують проти восьми фізичних осіб, включно з "п'ятьма пропагандистами, які відіграють ключову роль у поширенні дезінформації в Білорусі", та двома представниками судової системи.