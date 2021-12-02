Аварія на Бурштинській ТЕС: рідина з миш’яком могла потрапити у Дністер, - "Схеми". ДТЕК заперечує (оновлено). ВIДЕО

Рідину з миш’яком відкачували у розташоване поруч водосховище, поєднане з річкою, що впадає у Дністер. Держекоінспекцію на ТЕС не пустили.

Про це йдеться у спільному розслідування "Схем" та "Центру протидії корупції", повідомляє Цензор.НЕТ.

Аварія сталася в ніч з 2 на 3 листопада, але відомо про неї стало лише за тиждень. Коли журналісти звернулися до ДТЕК, якій належить станція, з проханням дати дозвіл на зйомки, то їм відмовили, а на сайті Нацполіції з’явилося повідомлення про те, що станцію буцімто замінували. Потім це повідомлення стало фальшівим.

Перевірку Державної екологічної існпекції на станцію теж не пустили.

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При цьому незалежна хімічна експертиза виявила у рідині з місця затоплення перевищення допустимої норми токсичного елементу – миш’яку. І як зафіксували журналісти, цю рідину відкачували прямо у водосховище поруч, поєднане з місцевою річкою, яка далі впадає у Дністер.

Як повідомили у пресслужбі ДТЕК, наведені у програмі твердження та припущення є неправдивими та не відповідають дійсності.

"Бурштинська ТЕС інформувала громадськість про причини та зусилля з ліквідації наслідків пориву колектору промливневих вод на території колишньої пожежної частини ВПЧ-12, що трапився в ніч з 2 на 3 листопада. Негативного впливу на навколишнє середовище в результаті пориву виявлено не було.

Відомчою сертифікованою хімічною лабораторією ДТЕК Бурштинська ТЕС було проведено аналізи води з підтопленої території. Вони підтвердили відповідність нормативам якості води. По якості на цій ділянці вона відповідала сирій воді водосховища.

У своїх відповідях ми неодноразово наголошували на тому, що порив колектора промливневих вод немає нічого спільного із золошлакопроводами, які не знаходяться на даній ділянці. Відтак забруднення підтопленої води відходами апріори не могли мати місце", - йдеться у повідомленні.