Білорусь може мимоволі допомогти РФ зрежисувати "Гляйвіц" для атаки на Україну, - Беларуская праўда

Сьогоднішнє затримання "українських шпигунів і терористів" у Росії багато хто вже описує як певний епізод "Гляйвіц", який може стати приводом для прямого російського вторгнення в Україну. Федеральна служба безпеки заявила про затримання трьох агентів "українських розвідслужб" у регіонах Росії, двоє з яких нібито збирали інформацію, а третій - готував теракт.

До речі, росіяни вдаються до подібних звинувачень далеко не вперше. Раніше ФСБ намагалася знайти "український слід" у розстрілі в Казані, а в окупованому Криму неодноразово "викривали" українських "диверсантів", - пише Беларуская праўда .

Водночас, навіть недосвідчена російська аудиторія, на яку й націлені подібні інформаційні вкидання, недостатньо їм довіряє, що вкрай дратує Кремль, який прагне зліпити з України образ ворога, який нібито веде приховану війну на російській території.

На тлі досить прямолінійної відмови НАТО поступатися вимогам РФ про неприпустимість перспектив прийняття України до лав Альянсу, незважаючи на недвозначне скупчення російських військ на кордонах з Україною, у високих кабінетах Кремля схоже серйозно замислилися над подальшим підвищенням градуса напруженості та пошуку надійного приводу для застосування сили проти України принаймні розгортання "миротворців" на Донбасі.

У статті не виключається, що Росія може зважитися і на режисування цілком реальних терактів з метою подальшого звинувачення України та, відповідно, розв'язання війни.

"Щоправда, є одне суттєве але: робити їх у "наелектризованій" з багатьох причин Росії, за принципом "рязанського цукру", зараз вкрай небезпечно, адже у таке навряд чи повірять, та ще й ефективність ФСБ ставиться під сумнів, що нікому не треба", – зазначається у статті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ заявила про затримання трьох українських "шпигунів", один із яких начебто готував теракт

Таким чином, зазначає автор, найбільш "ефективним" для створення переконливого "Гляйвіця" у такій ситуації може стати терористичний акт проти російських військовослужбовців, військових об'єктів чи дипломатичних установ за межами РФ, і найприйнятнішою локацією зараз є саме Білорусь.

Присутність та вплив російських силовиків у Білорусі і так є безпрецедентно, про що свідчить міграційна криза на білорусько-польському кордоні.

Крім того, Лукашенко нещодавно заявив, що "ми осторонь не залишимося" у разі зіткнення РФ із умовним західним світом, у тому числі в особі України. До речі, настають чергові спільні навчання військ РФ і Білорусі, і представники російських збройних сил можуть стати ціллю атаки "під чужим прапором".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Якщо вони розв'яжуть війну на Донбасі чи десь ще на кордоні з РФ, Білорусь не залишиться осторонь. І зрозуміло на чиїй буде стороні", - Лукашенко. ВIДЕО

До речі, такий сценарій вигідний Кремлю ще й з іншого боку – адже це дасть Росії можливість вже повністю взяти під контроль білоруські спецслужби та, у боротьбі з терористичною загрозою в рамках союзної держави завести на територію країни військовий контингент такого розміру, що навіть про формальну незалежність країни білорусам доведеться забути, вважає автор.

Таким чином, Москва зможе вирішити два важливі завдання паралельно, і це необхідно враховувати, знаючи любов Путіна до подібних "багатоходівок".