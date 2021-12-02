Стерненко виграв позов проти СБУ
Про це Стерненко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Позов стосувався інфографіки, оприлюдненої СБУ в червні 2020 року. Тоді відомство порівняло позиції Стерненка та слідства щодо справи, в якій активіста звинувачують у вбивстві одного з учасників нападу на нього. Колонки з позицією слідства мали заголовок "Як було насправді".
Стерненко звинуватив СБУ в порушенні принципу презумпції невинуватості. Він твердить, що інфографіку опублікували ще навіть раніше, ніж йому було повідомили про підозру.
"Тепер СБУ зобов‘язана на своєму сайті викласти інформацію, що їхня брехня "ЯК НАСПРАВДІ" це було припущення, а не доведений факт. Ще чекаємо на повний текст постанови", - написав Стерненко.
"Радіо Свобода" з посиланням на "співрозмовника в СБУ" повідомляє, що у спецслужбі вивчають рішення суду у справі за позовом Стерненка.
За словами співрозмовника, в інфографіці, яка стала приводом позову, "викладена у правій колонці інформація відповідає дійсності з формулюванням "за версією слідства".
"Щодо подальших дій – вивчаємо повний текст постанови, будемо реагувати відповідно", – додали в СБУ.