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Венедіктова дала зрозуміти, що проти підприємств Ахметова відкрито понад 200 кримінальних проваджень

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Венедіктова дала зрозуміти, що проти підприємств Ахметова відкрито понад 200 кримінальних проваджень
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова анонсувала активізацію розслідування 200 справ, пов'язаних із ім'ям "власника кількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Вона відзначила: "Великий бізнес в шкаралупі політики і власних ЗМІ буде поважати закон.  Останнім часом, а якщо більш точно, мова про останні тижні, ми з вами стали телеглядачами різноманітних незвичних шоу. У багатьох виникає відчуття, що ми не тільки дивимось ці шоу на ТВ, але і беремо в них участь. Моя персональна точка зору не повинна і не зміниться під тягарем виключно політичних аргументів. Я не інквізитор, я не прислуговую політикам, я не продаюся покупцям політичних дивідендів, я не влаштовувалась на роботу в ляльковий театр. На роботі всі прокурори давно вже знають: якщо я прийняла рішення, реалізую його не дивлячись на ситуативні ризики".

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Венедіктова продовжила: "В мене склалася і власна думка, яку я не маю права висловити, зважаючи на специфіку займаної посади. Єдине, на що я маю право – реагувати на ситуацію в площині кримінальної юстиції з прицілом на процесуальний результат.

Не вважаю, що в умовах суспільного та політичного шторму Офіс Генпрокурора повинен відсиджуватися збоку. В той час, коли політики сперечаються між собою в залі українського парламенту чи в телевізійних шоу, ми на наших робочих місцях посперечаємось мовою процесуальних документів.

"Повторюсь і підкреслю – я нікого не називаю заколотником, олігархом чи правопорушником, але я маю право в такий гострий для країни момент активізувати розслідування цілої низки кримінальних проваджень для того, щоб переконатися у доцільності прийнятих рішень прокурорами різних рівнів відносно суб’єктів господарювання і окремих осіб із орбіти власника кількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики, тощо", - підкреслила вона. 

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Венедіктова заявила: "Ми провели попередній аналіз всього масиву кримінальних проваджень і наразі з’ясувалося, що мова йде про понад 200 справ. Ці 200 справ – результат лише поверхневої оцінки, переконана, що їх більше. Ми маємо на увазі майже всі великі підприємства в сфері вугільної промисловості та енергетики із орбіти цієї впливової людини. Орієнтовні суми завданих державі збитків обчислюються мільярдами гривень".

"З метою персоніфікувати відповідальність, я увійду до груп прокурорів в основних і найбільш резонансних справах", - резюмувала генпрокурорка.

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Венедіктова дала зрозуміти, що проти підприємств Ахметова відкрито понад 200 кримінальних проваджень 01

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Ок, ахметку в угол ставят. А Беню когда?
  • Яр Холодний
    А що - у "жОПі" уже закінчились "кримінальні справи" на Порошенка? Нічим задниці витирать? Тепер вирішили "шить дела" на Ахметова? А ДБС подумала що вона робить буде коли "Блазня" підсрачником з крісла викинуть? Вона ж і юрисконсультом у ЖЕК не влаштується!
  • Maxim Ak-Murza
    Ва-Алейкум Селам, друже. Просто Беня убирает конкурента, захватив власть в державе.
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