Головні новини 2 грудня: Рада ухвалила бюджет, росіяни збільшують активність на Донбасі

Парламент ухвалив у другому читанні бюджет на 2022 рік, росіяни активізуються на Донбасі, у справі про вбивство Вороненкова винесли вирок - головні новини 2 грудня.

Бюджет-2022

"За" - 268 голосів. У бюджет зкладено середньорічний курс 28,6 грн/долар і 28,7 грн/долар на кінець року. "Мінімалка" зросте до 6700 грн (з 1 жовтня). А ціни, як очікують, підвищаться на 6,2%.

Також депутати нині ухвалили закон, необхідний для виплати "тисячі Зеленського".

Зеленський пропонує множинне громадянство

Відповідний законопроєкт він вніс у Раду, проєкт визначено як невідкладний. Він передбачає, що політики та чиновники подвійне громадянство декларуватимуть. Згідно з опитуванням, ідею множинного громадянства не підтримують 48% респондентів, підтримують - 24%.

Росіяни збільшують активність на Донбасі

"Видно чітку команду з Кремля щодо посилення активності для того, щоб змусити не тільки Україну піти на їхні умови, але і, напевно, увесь світ", - розказав командувач ОС Олександр Павлюк. На його думку, в лобову атаку росіяни не підуть, адже це могло б означати для них величезні втрати, а от спробувати відрізати та поетапно знищити частину українського війська можуть. На захисті України - "Джавеліни" та "Байрактари".

У Кремлі тим часом "відчувають занепокоєність" через слова Зеленського про сильну українську армію, а слова президента України про звільнення окупованого Криму взагалі називають спробою "посягнути на російський регіон".

Лукашенко та Путін вирішили провести біля кордонів України спільні військові навчання.

Лукашенко каже, що вони з Путіним - "рідні брати".

ФСБ повідомила про затримання українських "шпигунів"

Затриманих - троє, один з них буцімто готував теракт за наказом української розвідки. В СБУ закликають не вірити заявам та розглядати їх "виключно через призму гібридної війни".

Вирок у справі про вбивство Вороненкова

Колишній голова "Правого сектору" Павлограда Ярослав Тарасенко засуджений до 12 років за ґратами. За версією слідства, він був водієм у кілера. Іншого підсудного - харків'янина Олександра Лося, який, як вважають слідчі, стежив за Вороненковим напередодні вбивства, виправдали. Вороненкова було застрелено в Києві 23 березня 2017 року. Більше про цю справу можна почитати тут.

В Україну закрили в’їзд з 8 африканських країн

З третього грудня до нашої країни не можна буде потрапити з Південно-Африканської Республіки, Республіки Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівства Лесото, Королівства Есватіні, Республіки Мозамбік та Республіки Малаві. Заборона стосуватиметься тих, хто не має українського громадянства та провів у цих країнах понад тиждень.