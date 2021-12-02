Звинуваченням Росії на адресу України під час міністерської зустрічі ОБСЄ ніхто не повірив, - Кулеба

Міністерська зустріч ОБСЄ у Стокгольмі засвідчила, що у заяви Росії про порушення Україною Мінських угод ніхто не вірить.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Учора це (звинувачення України главою МЗС Росії - ред.) розпочалося на робочій вечері міністрів, сьогодні продовжилося вже на міністерському засіданні. Але, запевняю вас, що всім чудово зрозуміло, хто порушує Мінські домовленості, хто обстрілює українські позиції, хто вбиває українських солдатів, хто блокує Нормандський формат і роботу ТКГ та СММ ОБСЄ", - розповів Кулеба.

Міністр додав, що вже навіть найвищі посадовці ОБСЄ, які висловлюються дуже толерантно і намагаються не виносити назовні проблеми, говорять про неприпустимість блокування СММ з боку Росії та порушення нею рішень цієї організації та Мінських домовленостей.

"Тому на всі ці російські наративи ніхто тут не купується. Але це, безумовно, лише половина вирішення проблеми, а друга половина - як зупинити Росію від того, щоб вона продовжувала погрожувати Україні і на військовому, і на дипломатичному фронтах", - зауважив глава українського МЗС.

Також читайте: Кремль ще не розуміє, як відреагують в РФ на нескінченний потік трун російських солдатів з України, - Кулеба

За словами Кулеби, саме цьому питанню було присвячено багато його двосторонніх зустрічей, у тому числі з державним секретарем США Блінкеном та високим представником ЄС з питань зовнішньої політики Боррелем.