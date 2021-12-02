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Вартість проїзду у транспорті Києва буде коливатися від 12 до 20 грн., - Кличко

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Вартість проїзду у транспорті Києва буде коливатися від 12 до 20 грн., - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко анонсував нові ціни на проїзд у громадському транспорті, які орієнтовно планують ухвалити після опалювального сезону.

Як передає Цензор.НЕТ, таку відповідь Кличко надав  журналісту телеканалу "Київ"

"Це рішення ми будемо приймати, як тільки закінчиться опалювальний сезон у столиці". - підкреслив він.

Кличко сказав, що влада планує встановити тариф розміром 12 гривень для мешканців столиці. Він уточнив, що йдеться про тих жителів, які мають "Картку киянина".

Жителі Київської області можуть придбати проїзний квиток, на якому вартість однієї поїздки становитиме 14 грн.

Також читайте: З 1 січня вартість проїзду в громадському транспорті Києва становитиме 20 грн: Для власників картки киянина - 12 грн

За його пропозицією, одноразовий квиток для туристів буде коштувати 20 грн.

"Картку киянина" можуть отримати люди, які мають офіційну прописку або працевлаштування на території Києва. Її видають через мережу "Ощадбанку".

Мер Києва не прояснив, як ціну встановлюватимуть для жителів Києва, у яких немає офіційної прописки чи місця працевлаштування.

Кличко пообіцяв, що влада збереже знижки для пільгових верств населення, а також право на безкоштовний проїзд для окремих груп пільговиків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корнієнко про підвищення вартості проїзду в Києві: Такі ціни у європейських столицях, де і транспорт інший, і запах там інший, і доходи також

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Топ коментарі

  • Dmitry Kovalchuk
    Педалик когда стал мером, так жетоны в метро стоили по 2 гривны и Педалик постоянно говорил, что мол для киевлян и гостей столицы экономически не обоснованы такие низкие цены. И вот Педалик уже скоро увеличит стоимость проезда в 10 раз. С 2 до 20 гривеь и все равно, это экономически необосновано. Была даже однажды петиция, что бы отчеканили 8 гривневую монету, в благодарность Педалику от Киевлян и гостей стлицы, что бы было удобнее рассчитываться за транспорт. Но к сожалению, петиция не набрала необходимое количество голосов. Может стоит отчеканить монету в 50 гривень, в благодарность Педалику. На аверсе - изобразить Педалика, а на реверсе, недостроенный мост и лозунг, вперед в будущее, мы строим мосты?
  • Sophia-Maria Duglass
    Кличко явно равняется на Германию при их зарплате в 2-5 тыс евро .
    На не богатые страны восточной Европы политикам и власти не приходит в голову равняться. Б
  • Small Jerboa
    Как и обещали:
    "Эпоха бедности заканчивается"... и наступает просто ЖО..А!
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