Ми розширюємо кампанію з повторної вакцинації в рамках протидії COVID-19, - Байден

Президент США Джо Байден у четвер оголосив про новий план протистояння коронавірусу COVID-19.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, нові заходи, зокрема, передбачають розширення кампанії з повторної вакцинації серед тих, кому це необхідно. Крім того, президент США запропонував засновувати сімейні клініки, де можна буде не тільки зробити щеплення, але й пройти необхідне тестування. Також планом передбачено поповнення запасів антивірусних препаратів та підготовка груп у разі надання необхідної допомоги тому чи іншому штату.

При цьому припинення роботи федеральних структур та запровадження карантинів не передбачається.

Байден також закликав уникати політизації відповіді на пандемію. За його словами, спільна відповідь на пандемію має об'єднувати, а не роз'єднувати людей.

Він також заявив, що школи та підприємства працюватимуть взимку у звичайному режимі, але мандрівників чекають нововведення - так вони мають пройти тестування за день до запланованого виїзду до США незалежно від того, вакциновані вони чи ні. Однак жодних тестів або карантинів після прибуття до США не потрібно.

Водночас обов'язкові правила використання медичних масок у літаках і громадському транспорті при цьому продовжено до 18 березня.

Розраховані на зимовий період нові заходи протидії коронавірусу в США оголошені в умовах, ускладнених появою на півдні Африки нового штаму, який отримав назву "омікрон".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Німеччині запроваджують обмеження для невакцинованого населення