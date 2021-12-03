Єрмак обговорив із радником президента США Салліваном питання внутрішньої та зовнішньої політики
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Глава Офісу президента Андрій Єрмак обговорив із радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном внутрішній та зовнішньополітичний порядок денний під час телефонної розмови.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це говориться в твіттері Єрмака.
"Був ще один важливий телефонний дзвінок з радником президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейком Салліваном. По-справжньому дружня і продуктивна розмова по широкому колу тем актуального внутрішнього та зовнішньополітичного порядку денного. Я дуже ціную наше постійне та ефективне спілкування, і загалом якісно новий рівень співпраці між нашими країнами", - написав Єрмак.