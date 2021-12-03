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Єрмак обговорив із радником президента США Салліваном питання внутрішньої та зовнішньої політики

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Єрмак обговорив із радником президента США Салліваном питання внутрішньої та зовнішньої політики
Глава Офісу президента Андрій Єрмак обговорив із радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном внутрішній та зовнішньополітичний порядок денний під час телефонної розмови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це говориться в твіттері  Єрмака. 

"Був ще один важливий телефонний дзвінок з радником президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейком Салліваном. По-справжньому дружня і продуктивна розмова по широкому колу тем актуального внутрішнього та зовнішньополітичного порядку денного. Я дуже ціную наше постійне та ефективне спілкування, і загалом якісно новий рівень співпраці між нашими країнами", - написав Єрмак.

Також читайте: Єрмак обговорив питання нацбезпеки з радником по безпеці США Салліваном

Топ коментарі

  • Alex El 2151bab4
    А чи мав ярмак повноваження на такі розмови? Хто йому надавав повноваження на такі перемовини? Чи мав право цей "передавач" на таку передачу повноважень.
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Зрадник поговорив з радником президента США.
  • Nick Valentine
    Так дерьмак же ніхто! Сам зеля сказав! Хоча скоріш за все, сказане було між прийомами наркотиків та садівництвом дерев
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