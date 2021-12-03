ВООЗ розгорнула команду швидкого реагування для боротьби зі штамом "Омікрон" у ПАР
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
Наразі провінція Гаутенг є епіцентром спалаху нового варіанту коронавірусу у Південно-Африканській Республіці. Оперативна група ВООЗ має допомогти відстежувати його поширення та моніторити ситуацію загалом.
За даними департаменту охорони здоров'я ПАР, у країні за добу, 2 грудня, виявили 11 535 нових випадків зараження коронавірусом. Це різкий скачок у порівнянні з 8 561 новим випадком COVID-19 за 1 грудня та 4 373 нових випадків за 30 листопада.
Як вказує BBC з посиланням на посадовців сфери охорони здоров’я ПАР, в середині листопада у країні в середньому щодня заражалося від 200 до 300 людей. Наразі ж новий штам коронавірусу став панівним у ПАР та спричиняє різке зростання нових заражень.
Регіональний директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій в Африці Салам Гайе також заявив, що у сусідній Ботсвані, де також виявили "Омікрон", надається технічна допомога для збільшення виробництва та розподілу медичного кисню.