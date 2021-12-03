Ми будемо вживати жорсткі, асиметричні заходи, - МЗС Білорусі у відповідь на санкції

МЗС Білорусі розцінило новий пакет санкцій ЄС, введених щодо республіки, як спробу її економічного удушення, і заявило про підготовку жорстких заходів у відповідь.

"Єврочиновники вигадали якусь агресію з боку мирної Білорусі і, незважаючи на здоровий глузд, надані факти, розпочаті технічні консультації та додаткові заходи щодо стримування нелегальної міграції, що вживаються білоруською стороною, лицемірно завдали санкційного удару", - йдеться у заяві білоруського МЗС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Мета всієї цієї політики - економічно задушити Білорусь, максимально ускладнити та погіршити життя білорусів", - наголошується в заяві.

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У ньому також йдеться, що до списку санкцій потрапили підприємства, які не мають жодного відношення до міграційної кризи.

"На цьому шляху для Євросоюзу не має значення, що постраждають десятки тисяч білоруських громадян та членів їхніх сімей, європейські споживачі, постачальники, бізнесмени та компанії. Такі "дрібниці" для них нічого не означають, коли хочеться пограти в геополітику або задовольнити прагматичні ділові інтереси певних європейських кіл . Саме тому в пакет включені білоруські підприємства, які не мають жодного відношення до міграційної кризи. За цим ховається бажання позбутися конкурентів", - зазначено у заяві.

Там заявили про безперспективність санкцій і готовність вжити жорстких заходів у відповідь. "Водночас, виключно як відповідь, нами, як і заявлялося раніше, будуть вжиті жорсткі, асиметричні, але адекватні заходи", - йдеться у заяві МЗС Білорусі.

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