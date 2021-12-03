Диктатор Лукашенко словами про Крим спалив усі мости у відносинах з Україною, зробивши Білорусь ворожою для нас країною, - Кулеба

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, "спалив усі мости" з Україною, заявивши про бажання відвідати тимчасово окупований Крим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Sargs.lv, переклад якого опублікувало українське посольство у Латвії.

Кулеба назвав Лукашенка "диктатором". Його слова про намір відвідати окупований Крим є "невеликою, але важливою деталлю більшої картини", вважає міністр.

"Цією заявою Лукашенко суттєво спалив усі мости у відносинах з Україною, зробивши Білорусь країною, ворожою для України", – сказав глава МЗС.

За словами Кулеби, сценарій спільного вторгнення Росії та Білорусі розглядається "на дуже серйозному рівні". При цьому поки що не видно підготовки білоруської армії до операцій проти України або, що білоруське керівництво може дозволити РФ використати свою територію для вторгнення, каже міністр.

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"Навіть якщо Білорусь поки не становить прямої військової загрози для України, факти невблаганні. Політичні заяви Мінська зараз є частиною агресивної зовнішньої політики Росії. Також заява Лукашенка про визнання Криму складовою Росії, а також гібридне вторгнення, вчинене його режимом проти Латвії, Литви та Польщі, робить його відкритою загрозою", – зазначив міністр.

На його думку, зараз на кордон із Білоруссю необхідно направити військових, щоб не допустити таких сценаріїв. Україна шукає де взяти ці ресурси, оскільки діяльність Білорусі відповідає військовим інтересам Росії, додав Кулеба.

З кінця жовтня з'являються повідомлення про активність російських військових біля кордонів України: є загроза нового вторгнення.

30 листопада Лукашенко заявив, що має намір відвідати Крим із президентом РФ Володимиром Путіним – і це означатиме визнання півострова російським. Кулеба того ж дня сказав, що немає сенсу оцінювати кожен потік свідомості Лукашенка, оцінюватимуться дії.

Останнім часом Лукашенко зробив кілька войовничих заяв на адресу України: двічі анонсував військові навчання з РФ на кордоні з Україною та сказав, що запропонує Путіну повернути ядерну зброю до Білорусі. Також він назвав себе з Путіним "рідними братами".

У Держдепі США заявили, що не хочуть бачити зайву дестабілізацію через анонсовані навчання Росії та Білорусі біля кордонів України.