Через мокрий сніг у Львівській та Закарпатській областях знеструмлено 90 населених пунктів, - ДСНС

Через мокрий сніг знеструмлено 90 населених пунктів у Львівській та Закарпатській областях

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ДСНС.

"Станом на 7 год. 3 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 90 населених пунктів у 2 областях (Львівська – 86 і Закарпатська – 4)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, щоо відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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