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В Україні за добу від COVID-19 померли 509 осіб, зафіксовано 13 777 нових випадків зараження, 22 893 особи одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 509 осіб, зафіксовано 13 777 нових випадків зараження, 22 893 особи одужали
В Україні зафіксовано 13 777 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 3 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Вже 43,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 37,2% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби! Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

Понад 25 мільйонів щеплень проти COVID-19 зроблено в Україні!

За добу 02 грудня в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 509 осіб, зафіксовано 13 777 нових випадків зараження, 22 893 особи одужали 02 зафіксовано 13 777 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 279, медпрацівників – 222).;

В Україні за добу від COVID-19 померли 509 осіб, зафіксовано 13 777 нових випадків зараження, 22 893 особи одужали 02 206 710 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 70 581 людина, повністю імунізовані – 136 129 людей.

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Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 509 осіб, зафіксовано 13 777 нових випадків зараження, 22 893 особи одужали 02 госпіталізовано – 2 992 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 509 осіб, зафіксовано 13 777 нових випадків зараження, 22 893 особи одужали 02 летальних випадків – 509;

В Україні за добу від COVID-19 померли 509 осіб, зафіксовано 13 777 нових випадків зараження, 22 893 особи одужали 02 одужало – 22 893 особи.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 509 осіб, зафіксовано 13 777 нових випадків зараження, 22 893 особи одужали 02 захворіло – 3 477 649 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 509 осіб, зафіксовано 13 777 нових випадків зараження, 22 893 особи одужали 02 одужало – 3 018 620 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 509 осіб, зафіксовано 13 777 нових випадків зараження, 22 893 особи одужали 02 летальних випадків – 87 566;

В Україні за добу від COVID-19 померли 509 осіб, зафіксовано 13 777 нових випадків зараження, 22 893 особи одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 16 009 215.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 610 070 людей, з них отримали одну дозу – 13 610 068 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 549 490 людей. Загалом проведено 25 159 558 щеплень", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 509 осіб, зафіксовано 13 777 нових випадків зараження, 22 893 особи одужали 10

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Топ коментарі

  • Erlich Bachman
    От можна ж тихенько собі вакцинуватися і жити спокійно. Але ні, деякі вакциновані вважають себе кращими за всіх і переходять до образ. Кожен має право на вибір, і кожен у чомусь упоротий, незалежно вакцинувався він чи ні.
  • Erlich Bachman
    Є така стаття, посилання на яку чомусь тут видаляють, "ваше бустерне життя..." зветься, де докладно описується матчастина вакцинації, в англомовній версії вказано, що то 76 хвилин читання. Так от, розумні вакцифаги навіть не трібні осилити годину читання, але знають більше всіх, тому мабуть і заперечити по суті їм не вдається, відкладають багацько цеглин і позначають як спам. От і весь інтелект.
  • Андрей Дудка 31cd38e0
    Я конечно дико извиняюсь,но я не понимаю,что считать новыми заражениями, если короновирусными ОРВИ, каждый человек болеет по несколько раз в год. И я совсем не понимаю,как влияет вакцинация на распорстранение короновируса,если он вокруг и везде, и точно также на слизистых, как вакцинированных, так и невакцинированных, только если невакцинированный не испытывает никаких симптомов, но сеет вирусы вокруг- он бессимптомный больной, если вакцинированный не испытывает никаких симптомов и сеет вирусы вокруг, то он кто?
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