В Україні за добу від COVID-19 померли 509 осіб, зафіксовано 13 777 нових випадків зараження, 22 893 особи одужали

В Україні зафіксовано 13 777 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 3 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Вже 43,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 37,2% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби! Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

Понад 25 мільйонів щеплень проти COVID-19 зроблено в Україні!

За добу 02 грудня в Україні:

зафіксовано 13 777 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 279, медпрацівників – 222).;

206 710 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 70 581 людина, повністю імунізовані – 136 129 людей.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 992 особи;

летальних випадків – 509;

одужало – 22 893 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 477 649 осіб;

одужало – 3 018 620 осіб;

летальних випадків – 87 566;

проведено ПЛР-тестувань – 16 009 215.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 610 070 людей, з них отримали одну дозу – 13 610 068 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 549 490 людей. Загалом проведено 25 159 558 щеплень", - розповіли в МОЗ.





