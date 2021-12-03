Союзники оцінили доцільність масштабного постачання озброєння в Україну у разі вторгнення Росії: висновки позитивні - це не Афганістан, - Бутусов

Наші союзники у листопаді провели аналіз можливостей української армії, зокрема з виїздом на місця. Головний предмет інтересу – реальна боєздатність військ у разі можливого вторгнення Росії.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Захід оцінює це у практичних інтересах - чи доцільно здійснювати масштабне постачання озброєння в Україну у разі вторгнення. І це не глибоке занепокоєння, а реальні наміри, оцінка реальної обстановки", - розповів він.

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"Висновки зроблено загалом позитивні. Це не Афганістан, тут за всіх проблем багато хто битиметься, і застосують зброю за призначенням. Очевидно, заяви командування ЗСУ про розгортання Джавелінів на фронті зроблено невипадково. Українська армія показує, що у разі ворожої атаки зуміє застосувати все наявне озброєння і чекатиме на негайне додаткове постачання союзників. І номенклатура постачання може бути розширена", - додав журналіст.

"Звичайно, ключовим фактором, який багато що вирішив, є створення безпольотної зони силами авіації НАТО. Але наперед такої політичної домовленості досягти не вдасться. Проте розгляд країнами НАТО сценарію постачання озброєнь у разі вторгнення - це серйозний крок уперед. Сподіваюся, його буде закріплено і політичними рішеннями наших найближчих союзників. У всякому разі, США, Велика Британія та Канада роблять досить прямі заяви на підтримку України", - резюмував Бутусов.