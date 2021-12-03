Рада сьогодні заслухає Резнікова та розгляне 24 постанови про скасування прийняття "ресурсного" закону

Сьогодні, 3 грудня о 10:00 Верховна Рада збереться на пленарне засідання. Воно почнеться з Години запитань до уряду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Очікується, що парламентарі сьогодні заслухають міністра оборони Олексія Резнікова щодо обороноздатності України у 2021 році, йтиметься про безпекові підсумки року і перспективи.

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Також народні депутати розглянуть 24 проєкти постанов про скасування рішення Верховної Ради України від 30.11.2021 про прийняття у другому читанні та в цілому проєкту Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (№5600 від 02.06.2021, так званий ресурсний законопроєкт)

Крім того, парламентарі планують розглянути законопроєкти: