Рада сьогодні заслухає Резнікова та розгляне 24 постанови про скасування прийняття "ресурсного" закону
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Сьогодні, 3 грудня о 10:00 Верховна Рада збереться на пленарне засідання. Воно почнеться з Години запитань до уряду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Очікується, що парламентарі сьогодні заслухають міністра оборони Олексія Резнікова щодо обороноздатності України у 2021 році, йтиметься про безпекові підсумки року і перспективи.
Також народні депутати розглянуть 24 проєкти постанов про скасування рішення Верховної Ради України від 30.11.2021 про прийняття у другому читанні та в цілому проєкту Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (№5600 від 02.06.2021, так званий ресурсний законопроєкт)
Крім того, парламентарі планують розглянути законопроєкти:
- про громадянство України, щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України (5630);
- про антидопінгову діяльність у спорті (5099);
- про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво (5689);
- про судоустрій і статус суддів та ЗУ "Про Вищу раду правосуддя" щодо завершення конкурсних процедур на зайняття посад суддів місцевих судів (4229);
- про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження лісів (5650);
- про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (2683);
- про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень (6084);
- про місто Київ - столицю України (2143-3).