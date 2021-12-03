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Журналісти встановили хронологію поширення фейку про "розстріл мігрантів" українськими військовими

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Журналісти встановили хронологію поширення фейку про "розстріл мігрантів" українськими військовими
Фактчекінговий проєкт "Без Брехні" встановив хронологію поширення фейку про "розстріл мігрантів у Чорнобильській зоні".

Про це повідомляє "Детектор медіа", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що інформацію про "розстріл" активно поширювали російські ЗМІ.

Інформаційна операція розпочалася з підготовки фейку про те, що нібито військові "61-ї окремої піхотної єгерської бригади" заявили про намір "застосовувати зброю проти мігрантів, які прориватимуться з Білорусі". Саме цю "заготовку" використали, щоб поширити фейк про "розстріл мігрантів військовими 61 бригади".

Фейк поширили через авторитетне видання. Розносили синхронно за кілька хвилини після появи фейкового джерела в telegram-каналах. Для міжнародного резонансу поширили на англійській у твіттері і на арабський світ через впливові фейсбук-сторінки.

Журналісти зазначили, що головними меседжами цієї провокації є:

- Україна накопичила війська поблизу кордонів з Білоруссю, що становить загрозу союзній державі;
- з 24-26 листопада ЗСУ проводить операцію "Полісся", мета якої - не допустити мігрантів в Україну;
- саме військові ЗСУ, а не прикордонники "розстріляли мігрантів";

Першим фейк поширив регіональний сайт "Житомир Ньюс" 30 листопада о 8:05. Видання нібито з посиланням на джерела написало, що "29 листопада близько 4 години ранку на білорусько-українському кордоні стався інцидент із застосуванням вогнепальної зброї", а саме: "силовиками було припинено спробу переходу державного кордону України групою порушників східної зовнішності".

Того ж дня на фейсбук-сторінці військового полковника Василя Румака опублікували відео нібито "розстрілу мігрантів". Пізніше Румак повідомив, що його сторінку зламали й відео публікував не він.

Журналісти встановили хронологію поширення фейку про розстріл мігрантів українськими військовими 01

За 9 хвилин після публікації відео на сторінці Румака це ж відео публікує у фейсбуці "Юрій Іванов" з Курська та пише, що його оприлюднив український військовий та додав, що воно з’явилося завдяки оліграху Рінату Ахметову. Паралельно схожа публікація з’являється в забороненій в Україні соцмережі "ВКонтактє".

Журналісти встановили хронологію поширення фейку про розстріл мігрантів українськими військовими 02

О 14:02 на телеграм-каналі "Охранитель" з'являється відео з посиланням на фейсбук військового, із версією "від експертів", що "поява відео пов’язана з Ахметовим, у якого конфлікт з Зеленським, і поява відео дискредитує Зеленського перед партнерами".

У межах цієї інформаційної операції, зокрема, зламали сайт "Детектора медіа".

Окрім цього, у фейковий матеріал додали скріншот нібито новини за 29 грудня з офіційної сторінки Прикордонної служби, у якому згадують "61 бригаду". Ця "новина" також містить помилки у назві області "ЖитоРМинщині" та в інших словах, а увесь текст написаний жирним шрифтом. Державна прикордонна служба 1 грудня о 16:41 спростувала фейкове відео і заявила, що жодних груп мігрантів на кордоні з Білоруссю виявлено не було.

Журналісти встановили хронологію поширення фейку про розстріл мігрантів українськими військовими 03

Попри те, що "Детектор медіа" видалив фейк, скріношти з сайту почали ширити телеграм-канали. В жодному повідомленні не надається посилання на саму новину, також немає жодної згадки про цю статтю до справжнього часу її публікації на "Детекторі" – 14:35 1 грудня.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Та если б даже и расстреляли, то не вижу в этом ничего плохого. Нужно отстреливать всякую мразь, которая ломится в наш дом в любом случае!!!
  • Андрій Жагун 3f28c282
    Так само оббрехали і Порошенка, зробивши з українця, нащадка запорожців, що втекли після зруйнування Січі на Дунай єврея "Вальцмана".
    Все як під копірку.
  • 5 копійок
    Роздягли до трусіків і розстріляли з кулемета. Нехай баяцца бандер.
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