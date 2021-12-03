До кінця ХХІ століття населення України скоротиться до 22 мільйонів, і шляхів зупинення цього процесу поки що не видно, - НАНУ

Вчені Національної академії наук України спрогнозували, що до кінця століття населення Україні суттєво скоротиться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомлення НАН.

"За нашими прогнозами, до кінця ХХІ століття населення України скоротиться до 22 мільйонів. І ми поки що не бачимо шляхів зупинення цього процесу. Він притаманний більшості країн Європи, які вирішують проблему за рахунок мігрантів. Скоріш за все, так буде й у нас. Україна цікавитиме мігрантів з азійських країн, Кавказу, колишніх республік Радянського Союзу. І за рахунок цього, можливо, вдасться стабілізувати чисельність населення. Поки немає передумов, аби зробити це за рахунок природного чинника"", - розповіли науковці

Як зазначають дослідники, на скорочення українського населення впливає і пандемія, хоча остаточні оцінки можна буде дати лише по її завершенні.

"Ми зараз перебуваємо всередині процесу, але цифри вже свідчать про те, що пандемія робить свій внесок у смертність. У структурі причин смерті COVID-19 посідає третє місце після серцево-судинних і онкологічних захворювань. Слід враховувати також те, що під час пандемії люди помирають і з інших причин, бо лікарні не можуть надати своєчасну допомогу, а пацієнти не можуть дістатися до медичних пунктів. Це комплексна проблема. І доволі серйозна", - повідомили у НАН.

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