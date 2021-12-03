Устенко пояснив, чому "тисячу Зеленського" не видаватимуть живими грошима: Може стимулювати інфляцію

1000 грн вакцинованим українцям не виплачуватиметься живими грошима, оскільки є ризик виведення їх з економіки, а також зростання інфляції.

Про це телеканалу "Дом" розповів радник президента України з економічних питань Олег Устенко, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, гроші надходитимуть і витрачатимуться через систему "Дія".

"От опозиція каже — дайте живими грошима. Але живі гроші мають зворотний бік медалі. Якщо ти роздаватимеш живими грошима, то ти взагалі можеш стимулювати інфляцію. Крім того, живі гроші можуть піти з української економіки, наприклад, витратиться на імпорт", — пояснив Устенко.

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Також цією програмою "єПідтримка" обмежені сфери, на які можна витратити отриману від держави COVID-тисячу. А видаючи живі гроші, не можна проконтролювати, на що вони будуть підуть.

"Одна з цілей програми — підтримка тих, хто найбільше страждає. А найбільш серйозно завжди страждає сектор послуг. Ось деякі напрямки сектора послуг і отримають цю підтримку. Інші сектори економіки страждають теж, але страждають менше у порівнянні з цими. Тому було ухвалено ось таке рішення", — розповів радник президента.

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