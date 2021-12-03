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Проти штаму "омікрон" необхідно використовувати ті самі заходи, що й проти "дельти", - ВООЗ

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Проти штаму "омікрон" необхідно використовувати ті самі заходи, що й проти "дельти", - ВООЗ
У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначили, що закриття кордонів, прийняте деякими країнами, може виграти час для боротьби зі штамом коронавірусу "омікрон".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Associated Press".

"Прикордонний контроль може відкласти прихід вірусу та виграти час. Але кожна країна та кожна спільнота мають підготуватися до нових спалахів захворювання. Хороші новини полягають у тому, що поки що та інформація про "омікрон", яку ми маємо на цей момент, не свідчить про те, що ми повинні змінити напрям боротьби з вірусом", - йдеться в повідомленні.

Регіональний керівник ВООЗ із надзвичайних ситуацій Бабатунде Оловокуре також зазначив, що в боротьбі з новим штамом допоможе досвід, здобутий у боротьбі з "дельтою".

"Зважаючи на те, що країни мають робити зараз, наш досвід за останні кілька років, особливо у боротьбі з "дельтою", показує, що ми маємо робити, а також як раціональніше справлятися з майбутніми спалахами", - зазначив він.

Читайте: ВООЗ розгорнула команду швидкого реагування для боротьби зі штамом "Омікрон" у ПАР

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Топ коментарі

  • Tui Yii
    эээээ, а подьезды там где жил ковидный мыть уже не комильфо? Остановки там замывать, асфальт?
    Опять же - при первых заболевших все в скафандре приезжали ( соседи смотрели как на инопланетян ЗАХОДЯ В ТОТ ЖЕ ПОДЬЕЗД ), сейчас приезжают как обычно, максимум масочка.
    Что поменялось???? Стадо отупело настолько что театральные постановки уже не нужны??
  • Підлога Маккартні
    Не, ну если сам Бабатунде сказал, то ладно
  • Erlich Bachman
    Але вони вчора казали, що ім треба кілька тижнів для вивчення цього штаму, ефективності вакцин і т. п.
    А сьогодні - сюрприз-сюрприз - до них дійшло, що це теж коронавірус!
    Геніально!
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