В Раді зареєстрували проєкт постанови про святкування Дня українського борщу

Нардепи внесли до Верховної Ради Проєкт Постанови про встановлення Дня українського борщу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Верховної Ради.

Парламентарі пропонують відзначати День українського борщу щороку другої суботи вересня.

"Український борщ - традиційна перша страва українців, а також маркер національної ідентичності. ... Ця страва виявляє свою стійкість вживання та тяглість історичну, географічну та навіть геополітичну. Неможливо уявити український дім без приготування борщу. Завдяки своєму глибокому впливу на суспільне життя України, український борщ відіграє важливу роль у культурі як прояв гостинності", - йдеться в пояснювальній записці.

Зазначається, що ініціатива встановлення Дня українського борщу - дня, коли українці готують, їдять, діляться рецептами борщу та таким чином обмінюються цінною культурологічною інформацією, покликана забезпечити збереження і вшанування традиційної української кухні та культури, тяглість культурної традиції.

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