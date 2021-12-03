У Держдумі не виключають втручання Росії у випадку "військової агресії Києва" та визнання "Л/ДНР"

У Держдумі заявили, що "силовий сценарій Києва" на Донбасі може змусити Росію активно втрутитися, не виключено, що Москва у результаті визнає "Л/ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російський "Интерфакс".

"Ми максимально допомагатимемо жителям Донбасу при активній агресії. Там перебуває сьогодні близько 700 тис. громадян Росії. До кінця року їх може бути вже близько мільйона. Мільйон громадян Росії. Уявіть собі будь-якого керівника держави будь-якої країни світу, щоб він покинув мільйон своїх громадян "Та ви просто не знайдете. І ми, природно, своїх громадян, які проживають на територіях Донбасу, кидати не збираємося", - сказав перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД та зв'язків із співвітчизниками Віктор Водолацький ("Єдина Росія").

Водолацький зазначив, що він особисто є прихильником визнання "Л/ДНР" Москвою.

"Території ці, звичайно, треба визнавати, щоб закінчилися ці дії. Нас стримує один фактор: ми виступили ініціаторами Мінських угод, ми є учасниками Нормандського формату", - сказав Водолацький.

"Україна вже йде шляхом повної відмови від досягнутих домовленостей, і якщо влада в Києві відмовляться від Мінських угод і Нормандського формату, "тоді у всіх сторін руки розв'язані", зокрема й у Росії", - вважає депутат.

Про те, що Росія може піти на визнання "Л/ДНР" за певних сценаріїв, допустили ще два перші заступники голови комітету Держдуми з міжнародних справ: від КПРФ та від "Справедливої ​​Росії - За правду".

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"Наша фракція (КПРФ. - Ред.) давно виступає з позиції визнання "Л/ДНР". Це питання перезріле, і чим швидше станеться цей факт, тим краще", - сказав агентству заступник голови комітету Дмитро Новіков (КПРФ).

Більше того, за словами парламентаря, у разі активних військових дій Києва Росія буде змушена вживати рішучих заходів - виходячи з того, що більшість жителів регіонів мають російське громадянство.

"З огляду на те, що йдеться не про одну-дві сім'ї, а практично про все населення, потрібно захищати не шляхом евакуаційного проекту, а шляхом захисту населення на місці", - сказав Новіков.

Він також зазначив, що "неадекватні дії з боку Києва - це не лише привід для захисту будь-якими способами, а й додатковий стимул, щоб визнати незалежність ("Л/ДНР", - Ред.) та почати вибудовувати відносини з республіками, як з Абхазією та Південною Осетією" .

"У нас все можливе - і визнання цих республік", - сказав "Інтерфаксу" , відповідаючи на запитання про таку перспективу.

За словами першого заступника голови комітету Олексія Чепи ("Справедлива Росія - За правду"), Росія має намір виконувати Мінські угоди і залишається їх гарантом, проте Київ начебто не хоче їх виконувати. В результаті прогнозувати, як розвиватиметься ситуація навколо "Л/ДНР", дуже складно. Якщо справа дійде до військової агресії, Москва осторонь залишатися не зможе, переконаний Чепа.

"Якщо це становитиме загрозу жителям, нашим жителям, очевидно, відповідні органи ухвалять рішення відповідно до нашої Конституції", - сказав парламентарій.

Тим часом, лідер фракції ЛДПР у Держдумі Володимир Жириновський неодноразово висловлювався за те, що Москва має визнати "Л/ДНР" – більше того, на його думку, Росії треба включити їх до свого складу, оскільки раніше ці території були у складі СРСР та Російської імперії.