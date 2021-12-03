Україна не становить загрози для Росії, єдина загроза - агресія РФ, - Блінкен
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Єдина загроза - це загроза агресії Росії, що виникла знову щодо України.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
"Незважаючи на широкомасштабну пропагандистську кампанію, Україна в жодному вигляді не становить загрози для Росії, вона й не шукає шляхів для конфронтації", - сказав він.
За словами Блінкена, "єдина загроза - це загроза агресії Росії, що виникла знову щодо України".