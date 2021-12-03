Нові правила перетину українського кордону запрацювали з 3 грудня через штам "Омікрон", - Держприкордонслужба

3 грудня набувають чинності зміни до Постанови "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" направлені на запобігання поширенню на території України нового штаму "Омікрон".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдетьсяу повідомленні ДПСУ.

Згідно зі змінами, на період дії карантину забороняється перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства, які прибули з Південно-Африканської Республіки, Республіки Ботсвана, Республіки Зімбабве, Республіки Намібія, Королівства Лесото, Королівства Есватіні, Республіки Мозамбік, Республіки Малаві та перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх 14 днів.

Зазначається, що така норма не застосовується до іноземців та осіб без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, працівників іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей, а також інших категорій іноземців та осіб без громадянства за погодженням з МЗС.

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Окрім цього, громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які перетинають державний кордон на в’їзд в Україну та прибули з Південно-Африканської Республіки, Республіки Ботсвана, Республіки Зімбабве, Республіки Намібія, Королівства Лесото, Королівства Есватіні, Республіки Мозамбік, Республіки Малаві та перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх 14 днів, підлягають обов’язковій самоізоляції, обсервації.

При цьому строк самоізоляції становить 14 днів. Він розпочинається з моменту перетину державного кордону та не може бути припинений раніше відповідно до встановленого порядку.

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