Провадження проти мене відкрито винятково для того, щоб отримати санкцію на прослуховування та стеження, - Бутусов

Досі фігурантом провадження про ведення агресивної війни проти України ДБР не зробило президента РФ Володимира Путіна.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив у Facebook.

"П'ятий день чекаю на будь-які слідчі дії ДБР за результатами розслідування у кримінальній справі за статтею 437 КК - розв'язання та ведення агресивної війни, фігурантом якої мене оголосило ДБР. Минуло 5 днів - мені досі навіть не дзвонив слідчий чи якась посадова особа. Очевидно, справа відкрита тільки для того, щоб отримати санкцію на прослуховування та наружку, щоб почати за мною стеження", - йдеться в повідомленні.

Бутусов наголосив, що у провадженні безліч порушень, про які він згодом напише статтю.

"ДБР відкрило справу за політичним замовленням президента, вони зобов'язані вибачитися і понести відповідальність за численні процесуальні порушення. Чекаю виклику на допит, щоб дати свідчення про політичне замовлення кримінальної справи проти журналіста.

Хочу встановити, яка посадова особа ДБР наказала відкрити справу за статтею 437, щоб зробити її знаменитою.

Головним завданням вважаю - розповісти ДБР, що досі фігурантом справи про ведення агресивної війни проти України вони не зробили президента РФ Володимира Путіна. На мене, українського журналіста, справа за статтею 437 є, а щодо Путіна - ні. Несправедливо. Цю несправедливість вимагаю усунути. Тепер змушуватиму вас, замовників, відкрити справу щодо Путіна, щоб спокутувати гріхи", - підсумував головред Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. Він підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".

29 листопада радник очільника Офісу Президента Андрія Єрмака Олексій Арестович заявив: "Бутусова вб'ють – і це стане сигналом для масових заворушень".

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