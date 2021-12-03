Загроза масштабної ескалації з боку Росії існує: найбільш вірогідний час - кінець січня, - Резніков. ВIДЕО

У Росії стартував зимовий навчальний період і вона почала військові навчання поблизу України.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді міністр оборони Олексій Резніков.

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"Противник активізував свою розвідку, перевіряє зв’язок та здійснює заходи з маскування. Протягом минулого тижня відбулося посилення танками та бронетехнікою угрупувань в Брянській і Смоленській областях. У разі входження двох великих десантних кораблів Балтійського флоту в Середземне та Чорне моря, їх загальна кількість в регіоні збільшиться до дев’яти. Розам з катерами, це дозволить противнику одночасно перекидати до 3-х тисяч військовослужбовців і 250-ти одиниць бойової броньованої техніки. Це свідчить про збереження рівня напруженості в Азово-Чорноморському регіоні. За цими маневрами спостерігаємо не тільки ми, тому жодних сюрпризів не буде", - наголосив керівник міністерства оборони.

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Резніков запевнив, що українська розвідка аналізує усі можливі сценарії розвитку подій, включно з найгіршими.

"Вона відзначає, що вірогідність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найбільш вірогідним часом досягнення готовності для ескалації буде кінець січня. Наголошую, ескалація є вірогідним сценарієм, але не обов’язковим. Наше завдання відвернути його. Чим краще ми спрацюємо самі і разом з нашими партнерами, тим меншою буде загроза ескалації", - зауважив він і додав, що не може бути жодних силових провокацій з боку України, але у разі потреби Україна дасть відсіч.