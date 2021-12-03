Для можливої ескалації конфлікту на Донбасі Росія може задіяти 94,3 тис. військових, - Резніков. ВIДЕО
7 32958
Сумарну кількість військ на території РФ, а також на тимчасово окупованих територіях, які можуть бути задіяні для ескалації, на сьогодні оцінюють у 94,3 тис. осіб.
Як інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
"Наразі навколо України та в тимчасово окупованому Криму в постійній готовності перебувають 41 батальйонно-тактична група, з яких 33 на постійній основі, 8 – додатково перекинуто до Криму. Сумарна кількість військ на території РФ, а також на тимчасово окупованих територіях, які можуть бути задіяні для ескалації, на сьогодні оцінюється в 94,3 тис. осіб", - сказав він.