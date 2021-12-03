Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Для можливої ескалації конфлікту на Донбасі Росія може задіяти 94,3 тис. військових, - Резніков. ВIДЕО

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Сумарну кількість військ на території РФ, а також на тимчасово окупованих територіях, які можуть бути задіяні для ескалації, на сьогодні оцінюють у 94,3 тис. осіб.

Як інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Наразі навколо України та в тимчасово окупованому Криму в постійній готовності перебувають 41 батальйонно-тактична група, з яких 33 на постійній основі, 8 – додатково перекинуто до Криму. Сумарна кількість військ на території РФ, а також на тимчасово окупованих територіях, які можуть бути задіяні для ескалації, на сьогодні оцінюється в 94,3 тис. осіб", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Владимир c2a8b9e2
    СМИ, хватит нагнетать истерию о войне. Надо упорно готовиться к войне без панических статей и вскрывать тех выродков, кто мешает этому, кто мешает в стабильном обеспечении армии и модернизации вооружения!!!
  • Леонід Мефодовський
    Скільки палива, в наявності є у ВСУ??? На скільки годин бою??? А нанавчання скільки палива надходить - більше, чим на польоти бубочки на вечірку йєрмака, на гелікоптерах???

    Скільки «Нептунів» знаходиться на узбережжі Чорного та Азовського морів??? Чи достатньо для захисту від морського десанту фєдєрастів???

    Чому на ВСУ, під час війни, убюджеті передбачено меньше коштів ніж на бубочкіне піар - крадівництво??? Нахєра погоджуватись з цим міністру оборони, якщо він справді себе таким вважає???
  • Рост Сергеев
    Сейчас главное логистика. Надо следить за тем, какие части второго эшелона концентрируются вблизи наших границ. Там и будет удар.
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