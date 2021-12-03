Голова МОЗ ПАР Пхаала про штам "Омікрон": Цей варіант дійсно швидко поширюється, але не викликає тяжкого перебігу COVID-19 у вакцинованих

Новий штам коронавірусу "Омікрон" викликає переважно легкий перебіг COVID-19, особливо серед вакцинованих.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив на брифінгу Джо Пхаала, міністр охорони здоров'я ПАР, де вперше виявили новий варіант патогену.

Розповідаючи про результати роботи аналітичної команди міністр зазначив, що поки що зібрано не так багато даних, однак є попередні висновки.

"Цей варіант справді швидко поширюється, зокрема серед вакцинованих. Але хвороба протікає переважно у легкій формі, особливо серед вакцинованих", – сказав він.

За словами Пхаали, медики, які захворіли в ПАР, переважно хворіли у легкій формі, а більшу частину серед госпіталізованих складають нещеплені, зокрема молоді люди віком до 40 років.

Він зазначив, що у ПАР за сім днів на 300% зросла захворюваність на коронавірус, а коефіцієнт позитивних тестів від загальної кількості тестів становить 22%.

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"На цій стадії спостерігається тренд різкого зростання захворюваності. Але ми сподіваємося, що легкий перебіг хвороби серед інфікованих залишиться домінуючою властивістю", – сказав він.

Наразі немає даних, що "Омікрон" (B.1.1.529) може спричиняти тяжчий перебіг хвороби, ніж інші штами, або що нинішні вакцини проти нього діють гірше. Є підозри, що він заразніший. Вчені закликають чекати на перші дослідження, а не панікувати. Навіть якщо "Омікрон" не більш патогенний, ніж дельта, його можлива підвищена заразність призведе до збільшення кількості хворих у певний відрізок часу, і, як наслідок, тих, кому знадобиться допомога. Іншими словами, лікарні знову будуть переповнені, медики змушені будуть вводити тріаж – сортування пацієнтів на надання допомоги за шансами на виживання, та відкладати планові процедури/операції.

26 листопада ВООЗ віднесла до таких, що викликають занепокоєння, новий штам коронавірусу "Омікрон", вперше знайдений у ПАР. Через нього низка країн закривають кордони для людей із південної Африки. Сьогодні Україна закриває в'їзд іноземцям із ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні, Мозамбіку та Малаві.

В Україні поки не виявляли заражень штамом "Омікрон", заявив глава МОЗ Віктор Ляшко. Однак в Україні він все одно з'явиться, навіть якщо закрити кордони, вважає керівник медкомітету Верховної Ради Михайло Радуцький.