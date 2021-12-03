До законопроєктів про місцеві адміністрації та столицю не застосовуватимуть спецпроцедуру, - Корнієнко

В сесійній залі парламенту існує серйозна дискусія щодо законопроєкту про столицю.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

За його словами, минулого тижня було вирішено що для ухвалення цього законопроєкту не буде застосовуватися спецпроцедура.

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Корнієнко також розповів, що спецпроцедура не застосовуватиметься до законопроєкту про місцеві адміністрації.

"Розглядатимуться правки. Щодо законопроєкту про столицю, там їх близько 100. Це десь дві-три години роботи. По місцевим адміністраціям – близько 150 правок. Це теж десь дві-три години роботи", - розповів перший віцеспікер.

Він наголосив, що спочатку потрібно прийняти законопроєкт про місцеві адміністрації. А потім вже – про столицю, і додав, що важливо було б до Нового року його прийняти.

Він пообіцяв, що у понеділок-вівторок депутати обговорять порядок денний, щоб розуміти, які закони розглядатиме парламент на наступному пленарному тижні, який є останнім у цьому році.