Поки на каналі Коломойського добре говорять про президента, справу Приватбанку, мабуть, не розслідуватимуть, – Фурса

Обіцянки кримінального переслідування Ріната Ахметова через критику влади на його телеканалах означає, що поки телеканал Ігоря Коломойського добре говорить про президента Зеленського, справу про крадіжку 5,5 млрд доларів із Приватбанку ніхто не розслідуватиме.



Про це заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса.



"Генеральний прокурор написала, що подивилася телевізор, їй не сподобалося, як кажуть на телеканалах Ахметова про президента і тому вона активізувала 200 кримінальних справ проти Ахметова. Чи правильно розуміти, що поки на каналі Коломойського добре говорять про президента, справу про розкрадання 5.5 млрд доларів із Приватбанку ніхто не активізуватиме, а швидше навіть деактивуватиме? Така сама логіка у прокуратури?" - заявив Фурса.



Заява Венедіктової про погрози Ахметову для будь-якого суду є вагомим аргументом у політичному переслідуванні бізнесмена.

"Це дурненька американська Феміда у пов'язці на очах, а українська уважно дивиться телевізор. І не дай Бог не почує там бурхливих овацій… І що чудово, так це щирість", - додав Фурса.