Новини

Поки на каналі Коломойського добре говорять про президента, справу Приватбанку, мабуть, не розслідуватимуть, – Фурса

2 01937
Поки на каналі Коломойського добре говорять про президента, справу Приватбанку, мабуть, не розслідуватимуть, – Фурса
Обіцянки кримінального переслідування Ріната Ахметова через критику влади на його телеканалах означає, що поки телеканал Ігоря Коломойського добре говорить про президента Зеленського, справу про крадіжку 5,5 млрд доларів із Приватбанку ніхто не розслідуватиме.


Про це заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса.


"Генеральний прокурор написала, що подивилася телевізор, їй не сподобалося, як кажуть на телеканалах Ахметова про президента і тому вона активізувала 200 кримінальних справ проти Ахметова. Чи правильно розуміти, що поки на каналі Коломойського добре говорять про президента, справу про розкрадання 5.5 млрд доларів із Приватбанку ніхто не активізуватиме, а швидше навіть деактивуватиме? Така сама логіка у прокуратури?" - заявив Фурса.


Заява Венедіктової про погрози Ахметову для будь-якого суду є вагомим аргументом у політичному переслідуванні бізнесмена.
"Це дурненька американська Феміда у пов'язці на очах, а українська уважно дивиться телевізор. І не дай Бог не почує там бурхливих овацій… І що чудово, так це щирість", - додав Фурса.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Бєніна потвора, гниліша за Ганьку Герман, назвала майданівців, учасників АТО ( ООС ), журналістів, людей, яким не байдужа доля України, сектантами.

    "Мосейчук заявила, що 1 грудня на Майдані зібралися "сектанти, які переступали калюжі крові майданівців."

    Про це вона заявила в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, передає "Думка".

    У свою чергу політтехнолог Олексій Голобуцький заявив, що Мосейчук вже давно перетворилася на рупор Банкової, але її останні заяви переходять усі межі.

    "Я розумію, що зараз обслуговувати владу - задача нетривіальна і дуже складна. Обгиджування опонентів вимушено просто зашкалює, бо інакше ніяк.

    Але те, що робить Мосейчук, - за межею будь-якої пристойності. Тобто, на її думку, і я, коли вчора спостерігав за акцією, "переступав калюжі крові" майданівців?..", - зазначи Гообуцький.
  • Amber
    Мосейчучка , - це не журналістка , а продпжна хвойда , яка лягла під беню і навіть не дригається 😠
    нічого , прийде час і до неї доберуться поважні люди !!
  • Юлія Шевченко e839ec7d
    Зе-боты везде рассказывают, что Коломойский "не противостоит государству", что его и так, бедного, преследуют в США. А вот Ахметов - это очень нехорошо, товарищи!
    Так что мы видим активную борьбу против "неправильного" олигарха при полном одобрении "правильного". Так сказать: пчёлы против мёда
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини