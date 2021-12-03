Законодавство щодо множинного громадянства не передбачає змін до Конституції, - Корнієнко

У пакеті документів щодо множинного громадянства, який подав до Верховної Ради президент Володимир Зеленський немає змін до Конституції.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

За його словами, тепер депутатам буде над чим попрацювати вже з наступного пленарного тижня.

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"Вже можна включати ці закони в порядок денний сесії і проводити в січні комітети, та спробувати проголосувати в першому читанні в останній робочий тиждень (сесії. – Ред.)", - зауважив перший віцеспікер.

Відповідаючи на запитання, чому зміни не стосуються російського громадянства, Корнієнко наголосив: "Росія – країна-агресор. У нас з нею війна. Не маю нічого особистого до когось із росіян, але ми не можемо відрізнити людина з російським громадянством – ворог, замаскований агент чи просто людина. Тобто це важко профільтрувати, тому краще робити це на рівні закону".