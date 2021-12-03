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ЗСУ наразі не готові перейти лише на контракт, - Резніков

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ЗСУ наразі не готові перейти лише на контракт, - Резніков
Міністерство оборони вивчає доцільність потребу саме призову на строкову військову службу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час виступу в парламенті заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"Сьогодні у нас є одночасно і контрактний підхід, і одночасно призов. Ви знаєте, що 250 тисяч (чисельність ЗСУ. - Ред.) за законом і 11 тисяч будуть додані рішенням парламенту. Поки на сьогоднішній день ми вивчаємо разом із Головнокомандуючим та з Генштабом доцільність і потребу саме призову на строкову військову службу", - зазначив голова Міноборони.

"Моя позиція - можливо, нам не потрібно на такий довгий період (призивати в армію. - Ред.), можливо, його робити більш коротким", - додав Резніков.

Міністр зазначив, що впровадження закону про тероборону (почне діяти з 1 січня. - Ред.) є важливим аспектом.

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Топ коментарі

  • rock-n-roll
    Початкову військову підготовку повинні проходити всі.
    А потім бажаючі можуть укладати контракт.
  • Serhiy Shramko
    Для початку треба почати платити гроші срочникам. Хоча б мінімальні 6000 гривень.
  • 5 копійок
    А з якої радості? Якщо вони працювали до призову, то за ними зберігається робоче місце і начисляється робочий стаж, а в армії вони на повному забезпеченні. Отримують якісь гроші на цигарки і т.п.
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