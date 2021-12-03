МОЗ стежить за Закарпаттям, щоб не пропустити завезення "Омікрону" в Україну: в області зростання випадків COVID-19 і госпіталізації, - Ляшко
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
За його словами, для запобігання потрапляння "Омікрону" в Україну вчора уряд прийняв рішення про заборону в’їзду на територію Україну без проходження самоізоляції, навіть якщо людина вакцинована чи з ПЛР-тестом, для громадян 7 країн південної Африки і тих, хто перебував там впродовж останніх 14 днів більше тижня.
Міністр запевнив, що МОЗ уважно слідкуємо за динамікою захворюваності на COVID-19 в Україні.
"Сьогодні бачимо зростання випадків COVID-19 у Закарпатській області, також бачимо зростання госпіталізації там. Тому весь акцент робиться на проведення секвенування. Воно спрямоване на ту область, щоб не пропустити можливість завезення на територію України і поширення штаму "Омікрон", - пояснив керівник МОЗ.
Він зауважив, що міністерство вивчає особливості цього штаму, щоб зрозуміти, чи він агресивніший за попередні, як швидко передається та як на нього реагує імунітет.
За словами Ляшка поки що немає інформації, як діє вакцина на "Омікрон".