Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил, Війна

Війска РФ вели вогонь у напрямку Красногорівки з "Рапіри", втрат серед українських воїнів немає, - Міноборони

1 54821
Війска РФ вели вогонь у напрямку Красногорівки з "Рапіри", втрат серед українських воїнів немає, - Міноборони
Впродовж поточної доби, 3 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У напрямку Красногорівки окупанти вели вогонь з протитанкової гармати МТ-12.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил оцінюється як стабільна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підрозділи зі складу ООС укомплектовані "Джавелінами", - Павлюк. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • oleg1966
    Россияне ненавидят свою страну, почему они будут любить вашу? Россияне проели все в своей стране, почему они не сожрут ваше? Россиянам все равно в каком г@вне жить, поэтому они превратят любое место в нужник с дыркой в полу. Даже Версаль
  • Senator S 01a656ec
  • Підлога Маккартні
    Это никакие не окупационные войска РФ. Это вжопучленцы ДНР та ЛНР
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини