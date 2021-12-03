"Велика термомодернізація" має бути обговорена з експертними організаціями, профільними асоціаціями та громадськістю, - "Економічна експертна платформа"

Програма "Велика термомодернізація" має бути обговорена з експертними організаціями, профільними асоціаціями та громадськістю задля недопущення у ній концептуальних помилок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві профільних аналітичних центрів щодо програми "Великої термомодернізації" будівель України, опублікованій координатором експертних груп "Економічної експертної платформи" Олегом Гетьманом у соцмережі "Фейсбук".

"Такі помилки можуть призвести до зупинки тих механізмів підтримки енергоефективності, які вже продемонстрували свою ефективність, а також створити бар'єри для здійснення масштабної термомодернізації в майбутньому. Підкреслюємо, що забезпечення енергоефективності будівель має відбуватися комплексно та системно", - йдеться в заяві.

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На думку експертів, при формуванні програми, важливо забезпечити:

- Продовження роботи Фонду Енергоефективності з ОСББ, спрощення його процедур для отримання грантів та розширення спектру програм.

- Продовження та удосконалення державної програми "теплих кредитів"; формування інструментів роботи з будинками без ОСББ і сектором індивідуальної забудови з особливим фокусом на будинки без централізованого теплопостачання (ЦТП) - цей сектор зараз споживає вдвічі більше газу, ніж будинки з ЦТП.

- Пріоритетне встановлення засобів обліку та регулювання постачання тепла в багатоповерхові будинки з ЦТП.

- Формування інструменту термомодернізації будівель бюджетної сфери в громадах та на рівні ЦОВВ.

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- Формування інструменту підтримки громад (фонду модернізації муніципальної інфраструктури) з метою модернізації систем теплопостачаннята водопостачання , де істотне зниження втрат призведе до значної економії в межах країни.

- Формування спроможності громад формувати місцеві програми термомодернізації і проекти для їх подального фінансування і впровадження.

- Доступ громад до інформації про обсяги постачання електроенергії та газу з боку обленерго та облгазів для можливості планування на місцевому рівні.

- Навчання кваліфікованих кадрів для впровадження та контролю за якістю проектних та будівельних робіт робіт на рівні громад.

- Забезпечити прозорість планування, фінансування та прогнозування видатків на програму термомодернізації на весь період її дії.

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Представники профільних аналітичних центрів закликають представників влади організувати інклюзивний процес напрацювання програми термомодернізації для підвищення енергоефективності житлового фонду та громадських будівель, забезпечити системність та публічність майбутнього проекту для забезпечення позитивного сприйняття його громадянами України.