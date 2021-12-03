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8 областей потенційно готові вийти з "червоної" зони, - Ляшко

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8 областей потенційно готові вийти з "червоної" зони, - Ляшко
На сьогоднішній день вісім областей України потенційно готові вийти з "червоної" зони епідемічної небезпеки розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко журналістам у кулуарах парламенту у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо областей, які можуть вийти (із "червоної" зони - ред.), Міністерство охорони здоров'я подало вже на Кабінет Міністрів України прохання скликати комісію ТЕБ та НС: там потенційно готові вже вісім областей вийти, завтра (4 грудня - ред.) очікуємо ще й дев'яту. Тому наступного тижня буде засідання комісії ТЕБ та НС, де розглядатимемо це питання", - сказав Ляшко 

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Топ коментарі

  • atv1204 atv
    шлюшко окончательно разваливает медицину, у него даже прыщ на жопе - это ковид..
    а лечение - это вакцинация..
    пусть шлюшко расскажет, сколько оно откатов, за эту вакцинацию шмурдяком здорового населения Украины получило..
  • Простой Прагматик
    А смысл, если ты правила красной зоны перенес на желтую?
    Плевать на эпидситуацию, строится фашистский режим.
  • sv_bombardier
    Тут дело не в откатах. Большие дяди ляшка первого уничтожат, как свидетеля планетарной аферы. Раз за вакцинацию дорогим препаратом еще и доплачивают, значит дела плохи у массонского кодла. Развязка близка.
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