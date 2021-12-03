Татаров готує фальсифікацію конкурсу на очільника САП, - Шабунін

Банкова затягує оприлюднення балів аж на фінальне засідання комісії.

Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, як Банкова збирається "фальсифікувати конкурс на керівника САП".

"Зараз лідером є Олександр Клименко, детектив НАБУ, який керував розслідуванням щодо Татарова. Він випереджає іншого фіналіста Андрія Синюка (прокурора ОГП) аж на 17 балів. Вчора Банкова вже вкотре зірвала засідання, щоб не оприлюднювати результати практичного, яке фіналісти написали більше місяць тому", - йдеться в повідомленні.

За словами Шабуніна, незалежну оцінку оприлюднених робіт (згідно інструкції) провели: доцент кафедри кримінального та кримінального процесуального права факультету правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія" (Олексій Горох) та експерти Фундації DEJURE.

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Незалежні члени комісії вчора оприлюднили свої бали. Вони більш-менш збігаються з незалежним оцінюванням.

"Допустимим відхиленням від незалежного оцінювання є 2-3 бали, все що більше - очевидна фальсифікація. Але Татарівцям треба вкрасти в Клименка мінімум ШІСТЬ балів, і ще стільки ж накинути Синюку. На інфографіці ми змоделювали таку фальсифікацію червоними лініями. Бачите, наскільки така фальсифікація очевидна? Ще більш очевидною вона буде усім, хто стежить за конкурсом. І Татарівська частина комісії це теж розуміє. Саме тому Банкова затягує оприлюднення балів аж на фінальне засідання комісії", - пояснив голова ЦПК.

Шабунін зазначив, що "татарівська" частина комісії сфальсифікує бали і практичного завдання, і співбесіди, але оскільки це буде останнє засідання, то з цим нічого вже не можна буде зробити.

"Сама лише спроба такої очевидної фальсифікації конкурсу на керівника САП стане для Зеленського зовнішньополітичним харакірі. Останній нагадаю, особисто підписався під обіцянкою чесного конкурсу і українцями, і ключовим безпековим союзникам", - підсумував голова ЦПК.

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