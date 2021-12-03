У Міноборони створять аналог Агентства НАТО з підтримки та закупівель, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков планує створити у відомстві аналог Агентства НАТО з підтримки та закупівель – NSPA.

Як інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, про це міністр заявив під час години запитань до уряду на пленарному засіданні Верховної Ради.

"Серед першочергових заходів – побудова ефективної, прозорої системи закупівель. Ми плануємо створити в Міністерстві оборони аналог Агентства НАТО з питань підтримки та закупівель – NSPA. Структурно воно міститиме частину, яка здійснюватиме закупівлі товарів, робіт та послуг оборонного призначення, а також частину, яка відповідатиме за забезпечення харчування, паливом...", - повідомив Резніков

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ на засіданні ВР Резніков також повідомив, що незабаром затвердить нову структуру Міноборони України.