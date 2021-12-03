Зеленський перепризначив Лисого керівником Держуправління справами, - указ
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Президент України Володимир Зеленський перепризначив Ігоря Лисого керівником Державного управління справами України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, указом №615/2021 президент звільнив Лисого з посади Керівника Державного управління справами.
А указом №616/2021 призначив його керівником Державного управління справами з дати фактичного виконання ним посадових обов'язків на зазначеній посаді строком на п'ять років з оплатою праці відповідно до законодавства.