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Після перепису населення буде переоцінка ВВП, - Федоров

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Після перепису населення буде переоцінка ВВП, - Федоров
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров каже, що зараз Міністерство активно працює із компанією Apple щодо перепису населення у 2023 році.

Про це він заявив в ефірі "Громадського радіо", інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз ми активно працюємо з компанією Apple щодо перепису населення у 2023 році. Це надважливий проєкт, бо ми хочемо його зробити максимально сучасним, інноваційний і зекономити багато грошей, а також отримати якісні дані, щоб уряд приймав правильні ефективні рішення.

Є певні норми ЄС, Євростату, ООН, за якими потрібно проводити перепис населення, щоб та інформація, яку ми отримуємо, її сприймали у світі, та за рахунок цього була якась міжнародна комунікація, якась міжнародна допомога і взагалі було зрозумілим місце України на світовій мапі", - зазначив міністр.

За словами Федорова, перепис населення будуть проводити за всіма методиками у 2023 році.

"На сьогодні, оцінка ВВП нашої країни відбувається на основі інформації про населення у країні 2000 року. Зараз після перепису буде переоцінка ВВП нашої країни і це буде явно більше, ніж сьогодні", - пояснив Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна у співпраці з Apple у лютому 2023 року здійснить електронний перепис населення, який згодом приведе до електронного голосування, - Зеленський

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Топ коментарі

  • Мирон Левицький
    Ще один зеДебіл, переоцінка населення не впливає на загальний ВВП тільки на ВВП на душу населення.
  • Alex El 2151bab4
    Спочатку фальсифікують Перепис, а потім факт перевиконання бюджету. Ти ба, які моторні хлопціі не ліниві!!!
  • Ostap Bender c683cd52
    ВВП - это рыночная стоимость всех товаров и услуг произведенных на территории страны за один год. С какой стороны здесь души? Это влияет только на ВВП на одну душу - с учетом вымирающего и выбывающего за бугор населения Украины, у Зеленского этот показатель будет космическим - всем резко покажется, что они разбогатели. Но - как насчет долга страны на одну смертную душу? Это бремя тоже будет космическим.
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